Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid lors du match face à l'Athletic Bilbao, le 14 janvier 2021. — Bagublanco/Shutterstock/SIPA

Ce n’est pas une nouveauté, mais ça va mieux en le (re)disant. Alors que se profile l’élection à la présidence de la FFF le 13 mars prochain, Noël Le Graët, qui brigue un nouveau mandat, réaffirme qu’avec lui, la France aurait toutes les chances de voir Zinédine Zidane succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus quand le moment sera venu.

« On a de très bons rapports avec Zidane, a-t-il assuré dans un entretien accordé à RTL qui sera diffusé samedi soir. A titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, si j’étais encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane. »

Le favori de DD lui-même

Alors, Zizou sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde 2022 ? C’est possible, même si cela dépend avant tout de Deschamps. Le sélectionneur aura la priorité s’il souhaite encore prolonger l’aventure. « Sa prolongation ? La réponse appartient presque à Didier, a ajouté NLG. Quoi qu’il arrive, ce ne sera pas quelqu’un qui sera sur le bord de la touche. » Oh, on ne se faisait pas trop de souci pour ça.

En tout cas, DD lui-même a déjà dit que son ancien coéquipier à la Juve et chez les Bleus avait ses faveurs pour lui succéder. « Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou, avait-il confié dans une interview au Monde en 2019. A un moment ou un autre, ce sera lui. »