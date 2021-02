Le groupe a publié ce lundi une vidéo de plus de 7 minutes intitulée Epilogue — Capture d'écran YouTube

Une page se tourne pour Daft Punk. Dans une longue vidéo publiée ce lundi, intitulée Epilogue, le duo semble avoir tout simplement annoncé sa séparation. Extraite de leur long-métrage Electromoma (2006), selon linternaute.com, la séquence met en scène l’explosion d’un des deux membres, ponctuée par l’épitaphe « 1993-2021 ».

Une triste nouvelle confirmée par leur agent Kathryn Frazier auprès de Pitchfork.com et de l'AFP. Elle n’a toutefois pas donné la raison de cette séparation.

« French Touch »

Formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo en 1993, Daft Punk a connu un succès planétaire dès la fin des années 1990 avec les titres Around The World et One More Time.

En vingt-huit ans, le groupe electro phare de la French Touch a sorti quatre albums, dont le dernier Random Access Memories en 2013. Depuis, leurs nombreux fans se demandaient sans cesse quand sortirait leur nouveau projet. A priori il ne verra jamais le jour.