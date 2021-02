Bordeaux-OM EN DIRECT : Ôde au sommeil… Suivez le match en live avec nous

Comme chaque année avant un Bordeaux-Marseille, on ressort le calepin : et celui-ci est formel, celait fait aujourd’hui 43 ans que les Olympiens ne se sont plus imposés en championnat sur la pelouse des Girondins. 1977, donc. Une époque où on roulait à fond la caisse les vitres fermées et la clope au bec avec les mômes (pas) attachés à l’arrière. Une époque aussi où personne n’avait encore entendu parler du minitel. Bref, ça fait une paye. Alors, est-ce enfin la bonne pour l’OM ? Vu le bordel intra et extra-sportif, on aurait tendance à répondre par la négative. Mais allez savoir, avec cette équipe-là, on n’est jamais à l’abri d’une surprise.

» Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer la soirée tous ensemble.