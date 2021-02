Traoré, Bakwa, Lacoux et Mara (de gauche à droite et de haut en bas). — Romain Perrocheau - Thibaut Moritz / AFP

Les Girondins reçoivent ce mercredi (14 h 45) Toulouse en 32e de finale de Coupe de France.

L’occasion pour l’entraîneur bordelais de faire tourner son effectif avant le choc face à l’OM et de lancer ses jeunes dans le grand bain du haut niveau.

Traoré, Lacoux, Bakwa, Mara ou encore Bessilé pourraient avoir leur chance, eux qui doivent pour l’instant se satisfaire de quelques miettes cette saison.

Pour l’instant, ils n’ont eu que des miettes. Cinq minutes par-ci, dix minutes par-là. De brèves entrées en jeu en fin de match. Seuls les jeunes Amadou Traoré (à Rennes) et Tom Lacoux (face à Angers), ont pu goûter un peu plus longtemps à la Ligue 1 (30 minutes) lors d’un match des Girondins de Bordeaux cette saison. C’est peu quand on observe régulièrement les grands discours de la direction du club affirmant que la formation doit être au centre du projet.

D’ailleurs, les dirigeants n’ont jamais vraiment joint les actes à la parole en recrutant deux coachs, loin d’être reconnus pour leurs qualités de formateur, Paulo Sousa et Jean-Louis Gasset. Excellent manager et entraîneur, le second a établi une hiérarchie très précise au sein de son effectif et y déroge rarement cette saison. A sa décharge, il doit faire avec un groupe pléthorique à certains postes et des jeunes qui n’avaient pas forcément la bonne attitude lors de la première partie de saison. Il n’a pas manqué de le signaler à plusieurs reprises. Mais ce mercredi en 32e de finale de Coupe de France face à Toulouse et avant le choc contre l’OM dimanche, l’ancien adjoint de Laurent Blanc devrait faire appel à eux afin de faire souffler certains cadres. Coup de projecteur sur cinq d’entre eux avec l’œil du directeur du centre de formation, Patrick Battiston.

Amadou Traoré (18 ans, 98 minutes en L1)

« C’est un garçon qui est arrivé très jeune chez nous malgré de nombreuses sollicitations. Il peut jouer attaquant ou ailier. Il a une bonne maîtrise technique, une capacité d’accélération très forte et il n’est pas mauvais à la finition. Il lui a fallu un peu de temps pour qu’il comprenne les exigences du très haut niveau. Il est en plein apprentissage mais on le sent de plus en plus investi (une passe décisive à Nice). Il est international (14 sélections avec les équipes de France jeunes). Il doit progresser dans la rigueur et le replacement défensif. C’est un bon garçon comme tous les autres ».

Lié au club jusqu’en 2022, Amadou Traoré a reçu récemment une proposition de prolongation comme indiqué par L’Equipe. Les discussions sont toujours en cours.

Tom Lacoux (19 ans, 56 minutes en L1)

« C’est un produit local (sourires). Un gamin d’ici qui a presque fait toutes ses classes chez nous. Il est très imprégné par le club. Un club qu’il adore. C’est un milieu axial mais il peut aussi jouer arrière droit ou défenseur central. C’est un joueur totalement investi qui a pas mal de caractère. Il récupère beaucoup de ballons car il a un gros volume de jeu. Il a aussi une bonne maîtrise technique, il peut jouer court comme long et à une bonne frappe de balles ».

Tom Lacoux est le seul de ces jeunes encore sous contrat stagiaire pro. Le club devrait entamer dans les prochaines semaines des négociations pour lui offrir son premier contrat pro. Le milieu de terrain souhaite rester au club.

Dilane Bakwa (18 ans, 49 minutes en Ligue 1)

« Comme Amadou Traoré, il a intégré le centre assez jeune. C’est un joueur qui peut jouer en soutien de l’attaquant ou sur un côté. Dilane [Bakwa] a une vraie facilité technique, il est capable d’éliminer un, deux, trois adversaires grâce à sa qualité de dribble. Mais au haut niveau, il ne faut pas être seulement beau, il faut être bon ! Il faut du concret sur le terrain. Il doit gagner en efficacité et progresser dans le repli défensif. En revanche, lui aussi a changé d’attitude ces derniers mois et c’est très bien. »

Dilane Bakwa est lié au club par un contrat professionnel pro jusqu’en 2022. Les Girondins lui ont fait récemment une proposition de prolongation.

Dilane Bakwa sous le maillot de l'équipe de France. - Philip Oldham/BPI/REX/SIPA

Sékou Mara (18 ans, cinq bancs de touche)

« Il a posé ses valises chez nous il y a un peu plus de deux ans [passé par le PSG]. C’est un attaquant. Sa grosse qualité, c’est d’être un très bon point de fixation pour une équipe. Il est adroit devant le but avec une bonne frappe de balle et un excellent jeu de la tête grâce à une belle détente et surtout, c’est un bosseur. Il est en train de progresser dans pleins de domaines. Après, attaquant, ce n’est pas un poste facile mais je sens qu’il comprend de mieux en mieux ce qu’on lui demande. Maintenant, c’est une question d’expérience mais il est sur le bon chemin. »

Sékou Mara a signé son premier contrat professionnel avec les Girondins de Bordeaux en juillet dernier (2023). Approché par Brest cet hiver et toujours suivi de très près par le Milan AC, il espère profiter du prêt de Josh Maja pour enfin obtenir ses premières minutes avec les pros dans cette deuxième partie de saison.

Loïc Bessilé (21 ans, deux bancs de touche)

« Il nous a rejoints la saison dernière après avoir fait toute sa formation à Toulouse. Il a rapidement confirmé tous ses qualités avec l’équipe réserve et il a obtenu un contrat pro chez nous. Il est assez à l’aise techniquement et il a un bon jeu long. C’est un joueur qui est capable d’être dur au duel mais qui a également une très bonne lecture du jeu. Il est devenu international [Togo] et a intégré le groupe pro, maintenant c’est à lui de saisir sa chance. Le plus dur commence pour lui comme pour les autres d’ailleurs. Ils doivent tous profiter à fond de chaque instant quand on fait appel à eux pour se montrer. »

Loïc Bessilé est sous contrat pro avec Bordeaux jusqu’en 2022. Lui aussi a été approché par des clubs de Ligue 1 au mois de janvier et Dortmund le surveille depuis longtemps mais le joueur souhaite s’imposer aux Girondins.