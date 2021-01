Ibra, c'est plus fort que toi. — Alberto PIZZOLI / AFP

Zlatan Ibrahimovic a célébré par un doublé contre Cagliari (2-0) sa première titularisation en Serie A depuis près de deux mois, permettant à l' AC Milan de reprendre trois points d’avance en tête du championnat sur l’Inter Milan, lundi en clôture de la 18e journée.

A Cagliari, le géant suédois avait marqué le premier but de sa seconde vie en Rossonero, en janvier 2020. Un an plus tard, il s’est offert un doublé (7e sur penalty, 52e), comme lors de son dernier match comme titulaire le 22 novembre à Naples (3-1), rencontre qui avait aussi marqué le début de ses ennuis musculaires qui lui ont fait rater huit matchs de championnat.

L’incroyable passe de Zlatan Ibrahimovic 🦁 pic.twitter.com/80WcKJ2hMF — Actualité Milan (@ActualiteMilan) January 18, 2021

Un péno et la VAR

Contrairement à ce qu’il avait laissé entendre début novembre après avoir raté un penalty, « Ibra » n’a pas vraiment l’intention de laisser à d’autres ce type de buts. Ainsi, quand l’arbitre lui en a offert l’opportunité d’entrée de jeu en sanctionnant une « poussette » du défenseur sarde Charalampos Lykogiannis, le Suédois s’en est évidemment saisi (7e).

S’il court moins, le vétéran de 39 ans sait encore accélérer : démonstration sur la passe en profondeur de Davide Calabria synonyme de 2-0 (52e). D'abord refusé pour hors-jeu, ce 12e but de la saison de « Ibra » a été validé après intervention de la VAR.

Milan se rappelle aux bons souvenirs des années 2010

Malgré les absences importantes (Hernandez et Calhanoglu pour coronavirus, Bennacer pour blessure, Leao pour suspension) et l’exclusion évitable à un quart d’heure de la fin d’Alexis Saelemaekers, les Milanais plutôt bien géré leur soirée face à une équipe en panne de confiance (17e, cinquième défaite consécutive).

Avec ces trois points d’avance au classement de Serie A, l’AC Milan sera assurée d’être championne d’hiver en cas de nul lors de la dernière journée des matchs aller, samedi contre l’Atalanta Bergame. Ce qui ne lui est plus arrivé depuis la saison 2010-2011, qui est aussi celle du dernier titre de champion des Rossoneri.