Zlatan Ibrahimovic, le 1er novembre 2020 à Udine. — Andrea Bressanutti/AP/SIPA

Un Milan plus que jamais « zlatanesque » : l’inusable Ibrahimovic a dégainé un geste dont il a le secret – un retourné acrobatique à quelques minutes du terme – pour offrir une nouvelle victoire à l'AC Milan sur le terrain de l’Udinese (2-1) et conforter la première place au championnat des Rossoneri.

En tête du classement des buteurs

La star suédoise, en tête du classement des buteurs avec sept réalisations, a sorti d’un mauvais pas son Milan, qui s’était fait rejoindre en début de seconde période sur penalty (De Paul, 48e) après avoir ouvert la marque par Kessie (18e), déjà sur un impeccable service en retrait de « Ibra ».

Milan, qui étire à 24 matchs consécutifs sa série d’invincibilité depuis la reprise des compétitions en juin, possède quatre points d'avance sur l'Atalanta (2e, 12 pts) avant le match opposant Naples (3e, 11 pts) et Sassuolo (4e, 11 pts) en soirée.

« C’est un beau but, oui, mais le plus important c’est de gagner. Le match n’a pas été simple, mais on voit dans les moments difficiles que l’équipe travaille bien », a commenté Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, sur DAZN. « L’équipe se débrouille bien, elle travaille bien et elle croit en quelque chose. Nous sommes l’équipe la plus jeune d’Europe même si, c’est ma faute, j’élève un peu la moyenne d’âge ! Ce sont des gars incroyables avec une énorme faim. La pression et la responsabilité, c’est moi qui la prends sur mes épaules, ça me va. Eux, ils doivent seulement travailler, y croire et suivre ».