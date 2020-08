Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du Milan AC, le 1er août 2020. — Spada/AP/SIPA

Zlatan Ibrahimovic « est notre priorité », a assuré mardi le directeur technique du Milan AC Paolo Maldini, sans néanmoins exclure un départ de la star suédoise avant le début de la saison le 19 septembre en Italie. « Ibrahimovic est notre priorité, mais il est normal qu’il y ait un plan B, mais aussi C et D », a déclaré Maldini lors d’une conférence de presse.

« Nous travaillons tous dur pour parvenir à un accord. Nous savons que ça sera une courte préparation, donc nous voulons boucler le dossier dans un très court délai », a ajouté l’icône milanaise, ancien défenseur central international italien.

Ibra, qui aura 39 ans en octobre, avait rejoint Milan fin décembre pour un contrat de six mois après avoir quitté le Los Angeles Galaxy, pour un salaire de 3,5 millions d’euros, et une année supplémentaire en option. Depuis son retour en Lombardie, l’ex-attaquant du PSG a eu un impact positif sur une équipe en difficulté, marquant 11 fois en 20 matchs de Serie A et de Coupe d’Italie.

Donnarumma prolongé également ?

« Nous pouvons tous voir qu’Ibra a joué un rôle important dans notre saison et notre progression », a confirmé Ivan Gazidis, directeur général de Milan, 6e du dernier championnat. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela puisse continuer », a-t-il ajouté, indiquant être « optimiste » quant à la prolongation du Suédois.

Par ailleurs, Maldini a indiqué être en négociation pour prolonger le contrat du gardien milanais Gianluigi Donnarumma, et être en discussion avec Chelsea pour recruter le milieu défensif international français Tiémoué Bakayoko, prêté la saison dernière à Monaco.