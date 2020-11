Leonardo a répondu aux questions des internautes mercredi. — David Ramos/AP/SIPA

Leonardo a passé un grand oral mercredi, à l’occasion d’une discussion organisée par le club entre les supporters parisiens et le directeur sportif, le tout diffusé en direct sur Twitter. Le Brésilien a notamment évoqué les discussions autour de Di Maria et Juan Bernat, en fin de contrat en 2021, et du duo Neymar-Mbappé, dont le bail court jusqu’en 2022.

« Toutes les prolongations qu’on envisage, on a commencé à parler. Je pense qu’on va intensifier dans les semaines qui viennent », a affirmé Leonardo, sans cacher que les « pertes financières » liées à la pandémie de Covid-19 devaient être prises en compte. « On commence à parler », a-t-il insisté à propos de Neymar. Mais « aujourd’hui les gens ne peuvent même pas se déplacer », c’est une « question de timing ».

🎙 Leonardo : « Il y a quelque chose de très fort dans ce club, cette ville. Gagner la @ChampionsLeague ici, ce serait... unique ! Il y a une culture du football à développer à Paris. Tout est présent dans ce club pour réussir. »#AskLeo pic.twitter.com/6SCK6lkfQm — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 10, 2020

« Ce n’est pas le moment de faire des bilans »

Le directeur sportif s’est aussi exprimé sur les tensions apparues publiquement avec l’entraîneur Thomas Tuchel au sujet du dernier mercato. « Ce sont des choses qui arrivent, on a parlé, maintenant la situation est claire pour tout le monde », a-t-il dit, en regrettant leurs passes d’armes par médias interposés. « Ce n’est pas le moment de faire des bilans, l’avion a décollé, on va voir comment ça va se passer. »

Leonardo a par ailleurs assumé le caractère tardif du mercato d’été, une stratégie réfléchie au regard du contexte sanitaire. Le PSG n’est « pas là pour pleurer », mais « cette année on ne savait même pas comment faire le mercato », a-t-il dit. « On a perdu entre 15 et 20 % (de revenus) l’année passée, là ce sera même plus », a-t-il fait valoir. Mais le Paris Saint-Germain a la capacité et les moyens de bien surpasser la crise. »

Leo n’aurait jamais pensé à changer Tuchel

Nettement en tête du Championnat de France, les vice-champions d’Europe en titre connaissent un début de saison plus laborieux en Ligue des champions, avec deux défaites 2-1 contre Manchester United puis Leipzig en trois matchs de phase de groupes, ce qui a fragilisé Tuchel.

« La vérité, les faits, c’est qu’en interne on n’a jamais pensé à changer Tuchel (…) On n’a jamais appelé personne », a assuré Leonardo. « C’est le moment de tous se concentrer sur les objectifs, ne pas perdre d’énergie », a-t-il insisté. « On a 40 jours très importants pour nous jusqu’à la trêve. »