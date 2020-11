Thomas Tuchel sur le banc lors de Leipzig-PSG en Ligue des champions, le 4 novembre 2020. — Ronny HARTMANN / AFP

Il ne peut plus nous voir en peinture ou pas loin. Toujours très pro sur sa com avec les suiveurs depuis son arrivée au PSG, l’entraîneur allemand commence quelque peu à perdre patience devant les critiques. Ainsi, après la victoire contre Rennes en dépit d'une cohorte de blessé (Kehrer, Gueye, Keane et Florenzi se sont ajoutés pendant le match), Tuchel s’en est pris à Olivier Tallaron, notre collègue de Canal, qui lui demandait pourquoi son équipe était plus conquérante en L1 qu’en C1.

🗨️ "C'est un manque de respect..."



Agacé mais heureux de la performance de son équipe, la réaction complète de Thomas Tuchel après #PSGSRFC 🗣️#CFC pic.twitter.com/QvRLTO9zpR — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 7, 2020

« C’est sérieux cette question. Vous manquez de respect aux joueurs qui sont là et aux performances de l’équipe. Poser cinq questions sur Marquinhos, deux sur Florenzi, mais aucune sur le match, sur l’adversaire, sur ce qui est nécessaire… Ça montre que vous n’avez pas de respect pour ce que l’équipe doit faire ici. Je trouve cela très triste ».

Tuchel n’a pas tout à fait tort, puisque le PSG ne se trouve pas d’excuses et continue de régenter la L1 malgré les coups durs.