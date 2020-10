Patrice Evra ne reconnaît plus Manchester United. — Paul Currie for The FA/REX/SIPA

Défaite 6 buts à 1 contre Tottenham ! Une claque historique qui risque de mettre un certain temps à cicatriser et qui a dû rendre fous les supporters de Red Devils.

Invité sur le plateau de Sky Sports, l’ancien Mancunien Patrice Evra a vidé son sac en plein direct : « Je ne veux même pas parler de ce jeu car c’est une catastrophe ce qui se passe en ce moment (…) Notre défense a été choquante. Je suis dévasté. »

Pour finir son show, Patrice Evra a même fini par supplier ses employeurs de ne plus le faire commenter les matchs de son ancienne équipe : « Je préfère commenter d’autres matchs que ceux de United si je continue à travailler à la télévision. »

A commencer par Patrice Evra.

Patrice Evra: “What’s going on at my club? I don’t promote violence but many people need a slap.” pic.twitter.com/XW5sT877Bu — Football Tweet (@Football__Tweet) October 5, 2020

« Je ne veux plus parler de United »

45 minutes et deux nouveaux buts contre Manchester plus tard, l’ancien international français achevait de dégommer le club et sa direction. « Cette saison, je n’attends rien de United. Je suis honnête. On va parler de l’entraîneur, mais qu’en est-il de la direction ? Ça fait des années que ça dure (…) Que se passe-t-il avec mon club ? Aujourd’hui, je suis vraiment ému. Sérieusement. C’est difficile de me briser, je suis une personne positive. Je n’encourage pas la violence, mais beaucoup de personnes méritent de bonnes claques aujourd’hui dans ce club. C’est ce que je ferais si je travaillais pour le club. »

Pour finir son show, Patrice Evra a même fini par supplier ses employeurs chez Sky Sports de ne plus le faire commenter les matchs de son ancienne équipe. « Je ne veux plus parler de United parce que quand vous dites la vérité, vous pouvez blesser, a-t-il lancé. Je préfère commenter d’autres matchs que ceux de United si je continue à travailler à la télévision. » On verra dans les prochaines semaines s’il a été entendu.