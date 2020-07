Mbappé, père et fils. — FRANCK FIFE / AFP

On l’avait écrit après la finale de la Coupe de la Ligue et la blessure de Kylian Mbappé, violemment taclé par le tout jeune retraité Loïc Perrin : il y avait peu de chance que le clan du numéro 7 parisien, souvent tempéré et réfléchi dans sa communication, en tienne rigueur au capitaine Stéphanois.

C’est confirmé par France Bleu, qui nous apprend que Wilfried Mbappé, le père du joueur, a envoyé un sms au président du conseil de surveillance de l' AS Saint-Étienne Bernard Caïazzo pour le rassurer sur l’état d’esprit de la famille Mbappé. Malgré la blessure et la très probable absence de l’international français lors du quart de finale de Ligue des champions contre Bergame le 12 août prochain, les Mbappé évoquent simplement un malheureux accident.

« Aucun membre de ma famille n’en veut à monsieur Perrin, a-t-il écrit. C’est juste un malheureux accident d’une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu’il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui, mais nous garderons le meilleur. » Classe.