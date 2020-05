Grégory Coupet, ici en tant qu'entraîneur des gardiens de l'OL, en janvier 2018 à Décines. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Grégory Coupet a devancé la communication officielle de l'OL en annonçant son départ, ce mercredi, vers Dijon. Au vu de la tournure de son message sur Twitter, l’entraîneur des gardiens lyonnais (depuis deux ans) ne visait clairement pas cette issue. Le septuple champion de France avec l’OL (de 2002 à 2008) reconnaît ainsi être « triste » de partir, tout en glissant n’avoir eu « aucune nouvelle de (sa) direction ».

Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes... — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) May 20, 2020

En fin de contrat en juin, et malgré sa proximité avec Anthony Lopes, Grégory Coupet ne faisait donc pas partie des priorités de l’OL en vue des prochaines saisons. Dans la foulée de ce message, et de l’annonce du DFCO, le club lyonnais s’est fendu d’un bref communiqué : « L’OL remercie Grégory Coupet pour ses deux saisons au sein de notre encadrement technique et le club lui souhaite bonne chance et beaucoup de réussite dans son nouveau challenge du côté de Dijon ».

L’Olympique Lyonnais remercie @CoupetCoupet pour ses deux saisons au sein de notre encadrement technique et le club lui souhaite bonne chance et beaucoup de réussite dans son nouveau challenge du côté du @DFCO_Officiel. https://t.co/olXGd9gDg1 — Olympique Lyonnais (@OL) May 20, 2020

En Bourgogne, l’ancien gardien international va « retrouver quelques potes » comme Péguy Luyindula, David Linarès, Florent Balmont et Eric Carrière, qu’il a tous côtoyés durant ses sacres à l’OL.