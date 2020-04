Le club de Southampton a annoncé jeudi un report de trois mois des salaires de ses joueurs, de son entraîneur Ralph Hasenhuttl et de ses dirigeants, devenant la première équipe de Premier League à prendre une telle mesure en raison de la pandémie de coronavirus. Le club du sud de l’Angleterre précise dans un communiqué que ses autres salariés, pas concernés par cette mesure, « continueront eux de toucher l’intégralité de leur paye ».

#SaintsFC can detail measures it is taking as part of the club’s ongoing response to the coronavirus pandemic: https://t.co/1pMnaqFQMS