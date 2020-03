Les ultras du CUP seront au plus près possible de leurs joueurs malgré la mesure de huis clos pour PSG-Dortmund. — MARTIN BUREAU / AFP

Le PSG, les ultras du CUP et la préfecture de police de Paris sont parvenus à trouver une solution afin que le 8e de finale retour de Ligue des champions PSG-Dortmund, à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, puisse se dérouler avec un minimum d’ambiance.

Ainsi, la préfecture nous a appris mardi que les supporters parisiens étaient autorisés à se rendre aux abords du Parc des Princes afin de se faire entendre, comme ça a pu être le cas mardi soir à Valence lors du match de C1 contre l’Atalanta Bergame.

Les manifestations sont autorisées

Selon Le Parisien, entre 2.000 et 3.000 fans sont attendus Porte d’Auteuil, pour un départ en cortège à 19 heures jusqu’au pied du virage du même nom. Alors que les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits depuis dimanche partout sur le territoire français, ce rendez-vous a été rendu possible en s’appuyant sur une subtilité du règlement.

En effet, si les gros rassemblements sont prohibés, les manifestations, elles, sont toujours autorisées et c’est sur ce point que les responsables du PSG et du Collectif Ultras Paris ont joué pour avoir gain de cause. Plus de 2.000 supporters bien décidés à se faire entendre de leur joueur, voilà qui devrait faire pas mal de bruit et rendre cette soirée de foot un peu moins morose que prévu.