Bill Dago (à droite) et les Belfortains saluent leur public, qui les a poussés.

Les Belfortains, pensionnaires de National 2 (4e division) ont été éliminés en quarts de finale de la Coupe de France, battus par Rennes mardi soir à Bonal (0-3).

Malgré la défaite, ils voulaient surtout retenir leur beau parcours. Et ils n’ont une nouvelle fois pas été ridicules face à un club de Ligue 1, mais les Bretons étaient trop forts.

« Il n’y a pas de regrets à avoir, j’ai vu une équipe qui nous a respectés et qui a joué comme on l’attendait », explique l’entraîneur de l’ASMB Anthony Hacquard, fier de sa troupe.

De notre envoyé spécial au stade Bonal,

« Merci Belfort, merci Belfort, merci… » Leur sortie ne pouvait pas être plus belle. Les Belfortains ont quitté mardi la Coupe de France sous les chants admiratifs du stade Bonal de Montbéliard. Peu importe la défaite 3-0 face à Rennes, peu importe le rêve envolé d’une demi-finale, les héros du soir, c’étaient bien eux. Ces footballeurs amateurs passés de l’anonymat du National 2 à la lumière d’un quart de finale de coupe nationale à la faveur d’exploits aux tours précédents.

Cette belle aventure valait bien un tour de pelouse, à saluer les 19.056 spectateurs venus rien que pour eux, hormis la cinquantaine de Bretons. Sans oublier cette haie d’honneur, joliment dressée par les vainqueurs du soir, que les Francs-Comtois ont donc traversée avant de quitter la scène. Presque comme des stars.

« De la joie et des sourires »

Dans quel état d’esprit se sont-ils ensuite retrouvés au vestiaire ? « Il n’y a pas eu de cri de guerre puisqu’on est des compétiteurs et qu’on avait perdu, répond le milieu Mamadou Magassouba. Mais il y avait quand même de la joie et des sourires. » Ceux de la satisfaction du travail bien fait, malgré la défaite.

Face à ce Stade Rennais-là, il n’y avait de toute façon pas grand-chose à espérer de mieux. Un score moins lourd, peut-être, mais pas de victoire. « Il n’y a pas de regret à avoir, j’ai vu une équipe qui nous a respectés et qui a joué comme on l’attendait », confirme l’entraîneur de l’ASMB Anthony Hacquard, fier de sa troupe. « L’hommage qu’ils ont reçu des tribunes, mes joueurs le méritent amplement. Chacun a fait des sacrifices et des efforts dans sa vie quotidienne pour arriver jusque-là. Quelle image je garderai de cette aventure ? C’est trop dur de répondre, il y a trop de souvenirs qui remontent… »

« Que des choses positives à retenir de tout ça »

« Ce qu’on a fait est magnifique, devant un public magnifique et avec une équipe magnifique », résume le latéral droit Bill Dago, vite rejoint par son partenaire Sofiane Bekkouche. « Il n’y a que des choses positives à retenir de tout ça. Demain, on va se réveiller avec plein de paillettes dans les yeux. »

Peut-être aussi avec des jambes lourdes et quelques verres à digérer. Après la partie, beaucoup se réjouissaient à l’idée de se retrouver pour fêter ce beau parcours, historique. « Ce serait bien que les Rennais viennent avec nous », glissaient même certains joueurs belfortains, pas forcément pressés de revenir au quotidien moins clinquant de leur championnat. Ce groupe A de N2 où ils n’ont plus gagné depuis près de deux mois et dont les rencontres se déroulent devant une assemblée bien plus réduite.

« A priori, on s’est fait un petit nom dans le monde du foot, on va être attendu », s’amuse Anthony Hacquard, comme un dernier clin d’œil.