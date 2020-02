Matz Sels dépité après l'égalisation lilloise de Gabriel Silva. Le gardien strasbourgeois a ensuite concédé un deuxième but... — PATRICK HERTZOG / AFP

Les Strasbourgeois pouvaient grimper à la 5e place en cas de succès contre Lille. Mais ils ont perdu 2-1 après avoir mené 1-0. Rageant…

Résultat, ils retombent dans le ventre mou du classement. « Va falloir tous se remettre en question pour espérer aller plus haut au classement car il y a quelque chose à faire cette année », lance Adrien Thomasson.

Quels sont les objectifs du club ? En début de saison, c’était officiellement le maintien mais il se pourrait que ça ait changé. Thierry Laurey n’annonce pas clairement la couleur…

53 minutes. Pendant 53 minutes de jeu samedi soir contre Lille, le Racing s’est retrouvé virtuellement cinquième de Ligue 1. Après 22 journées de championnat et quand on sait d’où revient le club alsacien depuis sa relégation en CFA2 en 2011, le moment était spécial.

Sauf qu’il n’a donc pas duré. Gabriel Silva a égalisé de la tête (65e) puis Osimhen a offert la victoire aux Nordistes (79e). L’ouverture du score de Thomasson (12e) était passée, autant que les illusions nées à cet instant-là. Ce dimanche matin, les Strasbourgeois sont retombés à la neuvième place.

« Il y a quelque chose à faire cette année »

Frustrant ? Ce n’est pas le buteur du soir qui dira le contraire. « On a 30 points au classement, on aurait pu s’installer dans la première partie de tableau. Maintenant, il va falloir gagner le prochain match car on est ambitieux, on n’a pas envie de rester dans le ventre mou », lance Adrien Thomasson, apparu très remonté après la partie. « Va falloir tous se remettre en question pour espérer aller plus haut au classement car il y a quelque chose à faire cette année. »

Comme aller chercher une des places qualificatives pour une coupe d'Europe ? Le Top 8 ? Le Top 10 ? L’objectif initial du maintien semble oublié pour le 12e budget de Ligue 1 mais aucun ne se risque à être trop précis dans ses déclarations. « On verra au fur et à mesure en gagnant des points », élude le défenseur Mohamed Simakan, à peine moins prolixe que son entraîneur.

A le croire, Thierry Laurey ne regarderait pas le classement actuel. « Je l’ai déjà dit, on a terminé 15e en 2018, 11e l’an passé, on aimerait bien faire mieux mais mieux, ça laisse de la place à beaucoup de places, explique le technicien alsacien, avant d’envoyer un message. On verra ce que ça donnera à la fin mais il y a des moments dans la saison où on doit saisir certaines occasions. »

« Sur l’ensemble du match, Lille n’a rien volé »

La rencontre comme Lille samedi en était une. Surtout vue comment elle était engagée, avec ce premier but offert par Renato Sanches sur une glissade devant sa surface. Le Racing n’avait pas encore été dangereux et menait déjà… Les Strasbourgeois auraient même pu doubler la mise sur cette mauvaise sortie de Maignan (34e) ou cette tête de Mitrovic sur le corner suivant (35e). Mais au lieu de ça, ils ont donc souffert après la pause, face à des Nordistes soudainement bien meilleurs.

🎙️ Thierry #Laurey : "Ce sont ces matches qui doivent nous faire comprendre l’exigence que l’on doit avoir pour garder l’avantage quand tu mènes 1-0."#RCSALOSC (1-2) pic.twitter.com/nMTJ6CBWv3 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 1, 2020

« Sur l’ensemble du match, Lille n’a rien volé mais on peut regretter la gestion de l’avantage qu’on avait pris. On n’a pas forcément bien négocié la seconde période, reprend Thierry Laurey. Ça s’est joué sur un corner joué rapidement où on n’est pas attentif et une main (de Carole) dans la surface (qui mène au penalty). Ce n’est pas grand-chose mais c’est quelque chose quand même. Il faut qu’on progresse là-dessus et qu’on comprenne qu’il y a certaines fautes qu’on ne doit plus commettre. On doit apprendre de ces matchs. » Pour que la 5e place ne s’envole plus après 53 minutes…