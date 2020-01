Mercato EN DIRECT : L'OL ne veut lâcher ni Tousart ni Dembélé... Habib Diallo plaît à Chelsea... Suivez les soldes 2020 en live avec nous

11h08: Lyon compte sur Tousart et Dembélé

On commence cette journée de mercato du côté de Lyon où Jean-Michel Aulas s'est exprimé au sujet de Moussa Dembélé. « Il ne partira pas, a-t-il indiqué. Il a envie de rester et de gagner quelque chose avec Lyon. Aucun joueur que nous souhaitons garder ne partira au mois de janvier ». Selon L'Equipe, JMA fait allusion à Lucas Tousart, pisté notamment par le Herta Berlin. Reste à savoir si ces déclas sont sincères où si le but est de faire grimper les enchères. Comme d'hab en cette période, comme dans Hercule Poirot, on ne peut s'empêcher de penser que tout le monde ment à tout le monde.