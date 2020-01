Thierry Laurey, l'entraîneur du RC Strasbourg sera lui en fin de contrat en juin 2020. — Francois Mori/AP/SIPA

Le mercato pourrait être plus agité que prévu au RC Strasbourg. Face aux nombreuses blessures dans le secteur offensif, un attaquant pourrait arriver cet hiver.

Et si c’était l’ancien Lorientais et Nantais Majeed Waris ? Thierry Laurey répond.

Des départs pourraient aussi avoir lieu. On fait le point.

Le mercato d’hiver pourrait être plus agité que prévu à Strasbourg. La faute à deux nouvelles blessures qui touchent l’effectif alsacien. Touché au psoas face à Saint-Etienne (2-1) juste avant la trêve, Lebo Mothiba devrait être absent « quelques semaines », selon Thierry Laurey. L’entraîneur du Racing sera aussi privé de Nuno Da Costa ce samedi en Coupe de France à Calais (Pas-de-Calais), face au Portel (National 3). Le Cap-Verdien a été touché au genou « à l’entraînement cette semaine » et sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue.

Avec leurs forfaits, le secteur offensif se réduit nettement. Il se résume même à Ludovic Ajorque et Kévin Zohi puisque le jeune Yvann Botella est lui aussi touché au pied. Est-ce suffisant pour enchaîner les potentiels six matchs de janvier en cas de qualification dans les deux coupes ? « Pour cette semaine, ça fera l’affaire mais après… Il va vraiment falloir qu’on n’ait plus de blessés », a répondu ce vendredi Thierry Laurey, en ouvrant la porte à une arrivée pendant le mercato d’hiver. « Un joueur offensif, peut-être. »

Et si c’était Waris ?

« Suivant les opportunités qu’il y aurait, il se pourrait qu’on bouge. Il y a diverses réflexions qui sont menées actuellement. On va voir comment on peut s’adapter à cette situation », a-t-il poursuivi, avant de nuancer. « On ne va pas faire un joueur pour faire un joueur. Il faut qu’on ait des opportunités et que ça rentre dans nos cordes. »

Est-ce que ce renfort pourrait être Majeed Waris ? Le Ghanéen, en échec au FC Porto, est régulièrement associé au club alsacien ces dernières semaines. Dans L’Equipe, son agent a même défini comme une « priorité » un retour en France cet hiver. Réponse de Thierry Laurey : « Ce n’est pas moi qui vous ai parlé de Waris donc je n’ai aucune raison de vous en parler ! »

Corgnet n’a « pas demandé à partir »

Dans le sens des départs, le président du RC Strasbourg, Marc Keller, a affirmé dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, qu’il pourrait également y avoir un peu de mouvement. « Il pourrait y avoir peut-être un départ ou deux, pour des joueurs qui jouent un peu moins », a-t-il expliqué sans citer de noms. Il pourrait faire référence à Nuno Da Costa, Lionel Carole voire Benjamin Corgnet. Interrogé à ce sujet ce vendredi, ce dernier a dit qu’il n’avait « pas demandé à partir » cet hiver. « Mais ça ne dépend pas forcément que de moi non plus […] Il ne me reste que six mois de contrat, tout le monde est au courant de cette situation. »

Quant aux joueurs les plus cotés de l’effectif, les jeunes Mohamed Simakan, Youssouf Fofana et Anthony Caci, aucun ne devrait bouger. Sauf offre mirobolante, ce qu’a laissé entendre Marc Keller dans le quotidien régional. « Si vraiment il y a une proposition importante, pour nous et pour le joueur, on l’étudiera. »