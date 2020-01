Mercato EN DIRECT: Cavani attend des nouvelles de l'Atlético... Monaco se penche sur le renouvellement de sa défense... Les transferts en live

11h46: Une offre de 40 millions d'euros de Chelsea pour Moussa Dembélé rejetée par l'OL

L'offensive des Blues dont on parlait hier semble bel et bien réelle, à en croire Sky Sports. Mais bon, c'est pas vraiment le moment pour s'attaquer au buteur lyonnais, parce que si t'enlèves Moussa il te reste Maxwel Cornet pour finir la saison en pointe et là c'est compliqué.

#CFC have had a £34m bid for Moussa Dembele rejected, Sky Sports News understands, with Lyon confident of keeping hold of their striker in the transfer window.