Le groupe Mediapro est en colère. Le groupe espagnol, qui va dépenser une fortune pour diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir de la saison prochaine, comptait bien enrichir son offre avec des matchs de Ligue des champions. Raté. Les droits de la prestigieuse coupe d'Europe ont été vendus par l'UEFA à Canal+ et beIN sports, pour la somme de 375 millions d’euros par an, pour la période 2021-2024.

Jaume Roures, le patron de Mediapro, ne se remet pas de ce coup dur. D’ailleurs, pour lui, il s’agit plutôt d’un coup bas. « Il y a eu une magouille. Nos offres étaient meilleures sur les deux tours », assure-t-il au journal L'Equipe. Dans le JDD, il précise que l’offre de son groupe était, dès le premier jour, de 370 millions d’euros. Selon lui, l’UEFA aurait pu lui demander de rajouter 5 millions pour obtenir la somme désirée, plutôt que relancer un deuxième tour de négociations.

Roures compte défendre ses droits. « Nous allons attaquer l’UEFA en justice, en Suisse, pour demander l’accès à la documentation de l’appel d’offres, du premier et du deuxième tour, annonce-t-il. Nous souhaitons que les offres remises par chacun soient rendues publiques. Nous sommes convaincus d’avoir gagné l’appel d’offres. » L’instance européenne, de son côté, aurait des doutes sur la solvabilité du groupe espagnol.