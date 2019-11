FOOTBALL On connaît désormais dix-neuf des vingt-quatre qualifiés à l'Euro 2020

Le Danemark s'est qualifié pour l'Euro 2020 après son nul face à l'Irlande. — Lorraine O'SULLIVAN / AFP

Et de deux qui font dix-neuf. La Suisse, vainqueur facile à Gibraltar (6-1), et le Danemark, en prenant un point en Irlande (1-1), ont validé lundi leur billet pour l’Euro 2020 tandis que l’Italie a poursuivi son sans-faute en pulvérisant l’Arménie (9-1).

Le groupe D très homogène a donc livré son verdict dans deux matchs au suspens diamétralement opposé. Si la Suisse (17 pts) a logiquement et facilement écarté Gibraltar (6-1), dernier du groupe, pour prendre la première place, l’autre billet s’est joué à l’issue d’une rencontre tendue.

D’abord trop timides, les Irlandais ont attendu d’être menés au score à l’approche du dernier quart d’heure, sur un but de Martin Braithwaite (73e), avant de réagir et d’égaliser par Matt Doherty à la 85e minute. Une réaction trop tardive et une prestation trop timide, qui condamne les Irlandais alors qu’une victoire les aurait qualifiés.

L’Italie roule sur la poule

De son côté, alors que l’Espagne a facilement tapé la Roumanie (5-0) et réduit quasi à néant les chances de la France de finir dans le chapeau 1 en vue du triage au sort de l’Euro le 30 novembre prochain, les Italiens ont atomisé une pauvre sélection Arménienne (9-1). Grâce à cet ultime succès, la Squadra Azzurra réalise un carton plein avec dix victoires en autant de matchs.

Ces éliminatoires ont donc été pour l’Italie l’occasion d’entamer un renouveau après son absence remarquée à la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec un parcours parfait, 37 buts inscrits et 4 encaissés, l’Italie de Roberto Mancini se pose, si ce n’est en candidat sérieux pour le titre, au moins en outsider redoutable.