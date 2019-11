Jamais deux sans trois. Mayence a démis de ses fonctions d’entraîneur Sandro Schwarz, en poste depuis plus de deux ans, dimanche, au lendemain de la défaite de l’équipe devant l’Union Berlin (3-2), devenant ainsi le troisième technicien à être remercié en huit jours, après Niko Kovac au Bayern Munich et Achim Beierlorzer à Cologne.

Schwarz, âgé de 41 ans, a donc payé les frais des deux dernières défaites de Mayence : 8-0 sur le terrain du RB Leipzig, le week-end dernier, avant le 3-2 de samedi.

#Mainz05 and head coach Sandro Schwarz have parted ways by mutual consent.



The decision comes as a result of meetings that took place on Saturday evening and Sunday morning. pic.twitter.com/9CyQHNVoMt