Erik Ten Hag, Massimiliano Allegri, Jose Mourinho ou Arsène Wenger font partie des noms évoqués lundi par la presse allemande pour remplacer Niko Kovac, limogé dimanche de son poste d'entraîneur du Bayern Munich. D'autres noms, comme Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick, Miroslav Klose circulent également, bien que les dirigeants du Bayern n'aient pour l'heure donné aucune indication, sinon que l'équipe est confiée «jusqu'à nouvel ordre» à l'entraîneur adjoint Hans Flick, qui fut aussi l'assistant de Joachim Löw lors du titre mondial de l'Allemagne en 2014 au Brésil.

🔴 Niko Kovač : "Mon frère et moi sommes reconnaissants envers le Bayern pour ces un an et demi, au cours desquels notre équipe a remporté le championnat, la Coupe DFB et la Supercup. Ce fut un bon moment et je souhaite le meilleur au club et à l'équipe". pic.twitter.com/uXYMp3xqXO