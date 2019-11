FOOTBALL Les joueurs de Rudi Garcia ont livré un gros match ce mardi contre le Benfica (3-1) pour se replacer au mieux dans la course à la qualification

Bertrand Traoré est félicité par tous ses partenaires après avoir libéré l'OL en fin de rencontre. JEFF PACHOUD — AFP

L’OL s’est imposé ce mardi face au Benfica (3-1) au terme d’un match enlevé.

De nouveau deuxièmes de leur poule de Ligue des champions, les Lyonnais ont fait un pas vers la qualification grâce à ce succès.

De Depay, buteur mais sorti blessé à la pause à Aouar, en passant par Andersen et Mendes, l’OL tient son match référence cette saison sur la scène européenne.

Au Parc OL,

Comme à la grande époque, l’OL s’est transcendé au meilleur moment sur la scène européenne. Les joueurs de Rudi Garcia ont dominé leur sujet comme (trop) rarement cette saison, ce mardi, pour l’emporter 3-1 contre le Benfica Lisbonne. A deux matchs de la fin de la phase de poule, les voici en bonne position en vue de la qualification pour les 8es de finale (deuxième avec trois points d’avance sur le Zénith).

Quel régal, cette connexion Aouar-Depay

Et si le positionnement d’Houssem Aouar sur le côté gauche d’un 4-4-2 devenait la plus grosse réussite de Rudi Garcia à Lyon ? Le milieu de l’OL a en tout cas été rayonnant en première période dans cet étonnant registre de faux ailier… mais de vrai créateur avec de la liberté. S’il a mal conclu une superbe percée (17e), l’international espoirs a été dans tous les bons coups offensifs lyonnais.

Son centre parfait pour la volée décisive de Memphis Depay (2-0, 33e) illustre la complicité technique entre les deux joueurs. Actuellement on fire, l’attaquant néerlandais en a profité pour inscrire son 50e but sous le maillot lyonnais, son 11e en 14 matchs cette saison. Mais une blessure musculaire a eu raison du meilleur buteur de l’OL, remplacé dès la mi-temps par Maxwel Cornet.

Des années à chercher le sens de la vie, alors que tout ce qu'on voulait c'était voir Thiago Mendes, Reine-Adélaïde et Aouar jouer au foot ensemble — Pierre Prugneau (@Prugneau) November 5, 2019

Le retour des frayeurs sans Depay

Sans son meilleur atout offensif mais avec deux buts d’avance, l’OL a été bien moins incisif durant la seconde période. Tous les supporters lyonnais croisent les doigts quant à la présence du Néerlandais pour le choc au Vélodrome dimanche. Si Anthony Lopes s’est montré rassurant sur une mine d’Haris Seferovic (57e), il a ensuite dû s’incliner devant l’attaquant suisse du Benfica (2-1, 76e).

De nombreux doutes levés

A l’image d’Anthony Lopes, dans le dur depuis ses grossières erreurs au match aller puis à Toulouse, des joueurs en difficulté n’ont pas déçu. Côté recrues, Youssouf Koné a ainsi bien tenu son couloir gauche, Thiago Mendes est redevenu le précieux milieu découvert au Losc, et Joachim Andersen a lancé cette soirée quasi-parfaite d’un puissant coup de tête sur un centre de Léo Dubois (1-0, 4e).

Félicitations à Joachim Andersen pour son premier but sous nos couleurs ! 👏🏻👏🏻🔴🔵#OLSLB pic.twitter.com/9T4yF3JZ0g — Olympique Lyonnais (@OL) November 5, 2019

Même Bertrand Traoré, muet depuis le début de la saison, a réussi sa spéciale ce mardi pour libérer l’OL (3-1, 90e). Pas mal pour un club en crise, 3e de sa poule de C1 et 17e en L1 deux semaines plus tôt, non ?