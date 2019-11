Mêmes joueurs jouent encore. Quinze jours après avoir été lamentablement battus par Benfica sur une cagade monumentale d'Anthony Lopes, les Lyonnais retrouvent les Lisboètes avec beaucoup plus de pression, puisqu'un nouvelle défaite risquerait d'enterrer tout espoir de qualification, aussi bien en Ligue des champions qu'en Ligue Europe. Or, vu la santé chancelante des Lyonnais en ce moment en dépit d'une victoire arrachée à Toulouse à la 95e minute, on évitera de s'avancer sur l'idée d'un adversaire prenable. Pour ce qui est du Losc, c'est encore plus ardu: il faut gagner à Valence, ou au moins faire match nul pour ne pas être éliminés dés ce soir. On suivra tout ça de près.