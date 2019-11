20h28: Du côté d uPSG, toujours pas de Cavani dans le XI de départ. Sinon on note le retour de Gueye au milieu et la titularisation de Diallo et Paredes.

Navas – Dagba, Diallo, Kimpembe, Bernat – Gueye, Marquinhos, Paredes – Di Maria, Icardi, Mbappé.