Cinq nouveaux supporters bulgares ont été interpellés dans le cadre de l’enquête sur les débordements racistes et antisémites observés lundi en tribunes lors du match de qualification pour l’Euro 2020 contre l’Angleterre, a annoncé le ministère bulgare de l’Intérieur vendredi.

Selon le ministère, il s’agit de « cinq hommes impliqués dans les actions illégales » survenues lors du match.

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn’t have a place in football and needs to be kicked out. pic.twitter.com/YJ3COGfFtM