Une partie des coupables identifiée. Six supporters ont été interpellés à la suite desdébordements racistes et antisémites observés lundi en tribunes lors du match contre l'Angleterre lors des qualifications pour l’Euro 2020, a annoncé la police bulgare mercredi, ajoutant que l’enquête était toujours en cours.

Them Bulgaria fans are absolutely disgusting, @UEFA needs to do something about this. Racism doesn’t have a place in football and needs to be kicked out. pic.twitter.com/YJ3COGfFtM