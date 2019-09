FOOTBALL Plus de 2.000 supporters des Blues sont attendus au stade Pierre-Mauroy le 2 octobre pour le match contre Lille

Des supporters de Chelsea ont acheté leur billet contre le Losc chez Thomas Cook Sport. — Paul Zinken / dpa / AFP

L’annonce de la faillite du voyagiste Thomas Cook pourrait avoir des répercussions immédiates auprès des supporters anglais ayant prévu de se déplacer à travers l’Europe à l’occasion de la prochaine journée de Ligue des champions et de Ligue Europa. C’est le cas des fans de Chelsea, censé se rendre à Lille le 2 octobre.

En effet, selon nos confrères de la Voix du Nord, parmi les quelque 2.599 billets vendus aux supporters des Blues, un certain nombre l’avait été via la filiale Thomas Cook Sport. Contacté par la VDN, un Anglais avoir « payé 135 euros pour le bus, et 41 euros pour le billet », sans être sûr pour l’heure s’il pourra assister à la rencontre au stade Pierre-Mauroy. « J’espère que le club mettra des bus à disposition de ceux qui en avaient réservé », conclut-il. Le club n’a pas communiqué sur le sujet pour le moment.