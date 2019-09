Une agence Thomas Cook, en mai 2016. — Geoff Moore/Shutterstoc/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le voyagiste britannique Thomas Cook a annoncé lundi qu’il faisait faillite après avoir échoué au cours du week-end à trouver des fonds nécessaires pour sa survie, et va entrer en « liquidation immédiate ». Les autorités vont devoir organiser un rapatriement massif de quelque 600.000 touristes dans le monde dont 150.000 pour la Grande-Bretagne, deux fois plus que lors de la faillite de la compagnie aérienne britannique Monarch il y a deux ans, soit l’opération la plus importante pour des civils depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Depuis qu’elle a révélé le scandale du Mediator, en 2010, Irène Frachon a vu sa vie s’accélérer brusquement. Alors, quand on lui demande dans quel état d’esprit elle se trouve alors que s’ouvre, ce lundi, le procès des laboratoires Servier, les sentiments se mêlent à toute vitesse : « Je suis émue et heureuse. Et puis concentrée aussi. En fait, je suis surtout soulagée pour les victimes… » Et sans prendre le temps de respirer, la voilà qui raconte l’histoire de cette patiente qui devait justement partir, vendredi, en vacances en Tanzanie avec sa fille. « Elle m’a appelé pour me dire qu’elle était finalement hospitalisée… Il ne faut pas oublier que les victimes ont pris une peine de perpétuité dans cette affaire… »

Et à la fin, c’est Game of Thrones qui gagne. Malgré une ultime saison décriée, la saga de HBO a été sacrée meilleure série dramatique aux 71e Emmy Awards, dimanche soir, égalant son record de 2015 avec douze trophées. Du côté des comédies, Fleabag a anéanti le favori Veep, remportant six Emmy. Et parmi les mini-séries, le phénomène Chernobyl a presque tout raflé, repartant avec dix trophées. Bilan d’une soirée qui a réservé quelques belles surprises.