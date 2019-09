Benoît Costil, ici lors du match nul entre Bordeaux et Montpellier (1-1) le 17 août. NICOLAS TUCAT — AFP

L’OL a beau avoir conclu ses quatre dernières saisons de Ligue 1 à 19, 15, 20 et 31 points du PSG, il compte de nombreux supporters rêvant chaque été de se mêler pour de bon à la lutte pour le titre. Plus étonnant, imaginez qu’après un match pourtant manqué dans les grandes largeurs par les Lyonnais (1-1 contre Bordeaux samedi), un adversaire se lance de lui-même dans un pronostic plus que flatteur. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le gardien des Girondins Benoît Costil a été « hypé » par le ticket Juninho-Sylvinho.

⚽🇫🇷 #Ligue1Conforama

🎙 Costil : ''Lyon sera un rival du PSG pour le titre'' pic.twitter.com/ozPkjge7lR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2019

« Elle me plaît cette équipe, indique-t-il. Elle sait faire beaucoup de choses, elle joue au ballon. J’ai vu le match à Monaco [0-3 en ouverture du championnat]. Ça fait partie des rares équipes pouvant aller embêter Paris pour le titre. Oui, bien sûr, je pense que Lyon ira embêter le PSG jusqu’au bout cette saison. » Une déclaration d’amour que partage plus sobrement son coéquipier Jimmy Briand. Buteur samedi mais chaudement applaudi par tout le Parc OL (et oui, ce fameux but dans le derby en 2013 lui a permis de devenir une icône à Lyon), celui-ci y est allé de ses compliments.

« On l’a vu en première période, ils sont capables de faire la différence à tout moment, explique l’ancien attaquant lyonnais. Ils sont en réglage mais c’est une équipe qui va finir très haut. » Au vu des deux contre-performances de la semaine, on ne vous conseille pas de miser votre PEL sur un sacre de l'OL le 23 mai.