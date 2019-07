Moustapha Bayal Sall, ici lors d'un match de Ligue 1 en avril 2016 entre l'ASSE et Troyes. — JEFF PACHOUD / AFP

Ses duels tout en muscles et en chambrage avec Zlatan Ibrahimovic sont bel et bien de l’histoire ancienne. A 33 ans, le colosse sénégalais Moustapha Bayal Sall va devoir batailler cette saison avec les attaquants de Concarneau, de Villefranche-sur-Saône ou du Puy-en-Velay. L’ex-défenseur central de l’ASSE (de 2006 à 2016) s’est en effet engagé ce mardi avec Lyon Duchère, où il va découvrir le National (3e division) et retrouver Laurent Roussey, un autre ancien de la maison verte.

📝 Moustapha Bayal Sall rejoint le club du Plateau !

Nouveau gros coup pour le club Sang & Or avec l’arrivée du défenseur international sénégalais 👉 https://t.co/ooDENLimWB pic.twitter.com/09lKOsfWq2 — Lyon Duchère A.S. (@LyonDuchereAS) July 9, 2019

« J’ai croisé Laurent Roussey lors de sa signature au club et on a beaucoup parlé du projet du club qui m’a paru très séduisant, explique Moustapha Bayal Sall. Il a fait beaucoup pour moi puisque c’est lui qui m’a lancé en 2006. C’est donc un plaisir de le retrouver. »

Après une saison sans jouer « à la suite du décès de mon papa », cet ancien international pour les Lions de la Teranga vient donc se relancer en National, où l’expérience de ses 190 matchs de Ligue 1 pourrait constituer un sérieux atout. Deux semaines plus tôt, son ex-coéquipier Jérémy Clément (34 ans) avait fait le choix de poursuivre sa carrière en 5e division, au FC Bourgoin-Jallieu.