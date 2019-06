Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on avait déjà vu Sidney Govou finir sa carrière avec MDA puis Limonest (Rhône), ainsi que Steed Malbranque à MDA (National 2). Le FC Bourgoin-Jallieu (Isère), qui évolue en National 3 (5e division) vient ce mardi d’officialiser l’arrivée d’un autre ancien joueur professionnel de renom, Jérémy Clément.

Jérémy Clément débarque au FCBJ!

Isérois d’origine et formé à l’@OL puis passé par @RangersFC , @PSG_inside , @ASSEofficiel et enfin l’@asnlofficiel ,le milieu de terrain de 34 ans apportera son expérience et son talent à tout le groupe!

