Radamel Falcao (au centre) et ses coéquipiers colombiens sont toujours invaincus. — Natacha Pisarenko/AP/SIPA

La phase de groupes de la Copa América a rendu son verdict, avec au programme des quarts de finale un alléchant Colombie-Chili, la Roja étant double tenante du titre.

Les Brésiliens feront face à leur bête noire, le Paraguay, qualifié grâce au nul entre le Japon et l’Equateur (1-1). Le Paraguay avait éliminé le Brésil aux tirs au but à ce stade de la compétition en 2011 et 2015. Si elle se qualifie, la Seleçao jouera sa demi-finale le 2 juillet, au Mineirao de Belo Horizonte, un stade de sinistre mémoire pour les Brésiliens. C’est dans cette enceinte que le Brésil a subi la plus grande humiliation de son histoire, le fatidique 7-1 contre l’Allemagne du Mondial-2014… en demi-finale.

L’Argentine en danger contre le Venezuela

Samedi, les Uruguayens partiront largement favoris contre le Pérou, à Salvador, même si les Péruviens ont été demi-finalistes en 2011 et 2015.

Les affiches des 1/4.

Le match le plus serré sera Colombie Chili, ça sera une très grosse bataille !

Rdv Vendredi !#CopaAmerica #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/D5e7mXeOMB — Football Vision (@LavisionduFoot) June 25, 2019

Quant à l’Argentine, elle rencontrera le Venezuela, vendredi, à Rio de Janeiro. En pleine progression ces dernières années, la Vinotinto s’est qualifiée pour les quarts sans perdre le moindre match, obtenant notamment un nul héroïque 0-0 face à l’ogre brésilien.