Lionel Messi face au Paraguay lors de la Copa America, le mercredi 19 juin. — Natacha Pisarenko/AP/SIPA

La galère continue pour l'Argentine, tenue en échec par le Paraguay (1-1) et dont la qualification pour les matchs à élimination directe de la Copa América​ dépend désormais de son dernier match contre le Qatar. Après s’être incliné 2-0 contre la Colombie, les coéquipiers de Lionel Messi ont été incapables de ramener plus qu’un point de leur deuxième match au Brésil. Et encore, vu la physionomie du match, c’est plutôt bien payé.

Soutenus par le public local, rivalité brésilo-argentine oblige, les Paraguayens se sont montrés menaçants peu avant la demi-heure de jeu avant d’ouvrir le score via Sanchez. Messi a joué les pompiers de service en propulsant un penalty accordé par le VAR au fond des filets adverses, tandis qu’en face, Derlis Gonzalez ratait le péno du 2-1 pour le Paraguay.

« C’était très important d’arrêter ce penalty, à un moment très difficile pour nous », a réagi Armani, le gardien de River Plate. « Nous avons mieux joué que contre la Colombie, mais nous avons manqué de profondeur dans les derniers mètres ». A ce niveau, c’est insuffisant.