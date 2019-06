Eduardo Vargas (à gauche) a signé un doublé. — Andre Penner/AP/SIPA

Le Chili a fait honneur à son rang de double tenant du titre de la Copa América en étrillant le Japon 4 à 0 pour ses débuts au Brésil, avec un doublé d’Eduardo Vargas, lundi, à Sao Paulo. La Roja a fait aussi bien que l'Uruguay, qui l’avait emporté sur le même score face à l’Equateur dimanche, à Belo Horizonte, et partage donc la tête du groupe C avec la Celeste.

GRUPO C: Uruguai 🇺🇾 venceu o Equador 🇪🇨 no 1º. jogo e Chile 🇨🇱 derrotou o Japão 🇯🇵 no encerramento da primeira rodada do Grupo C. @CONMEBOL #CopaAmerica pic.twitter.com/NrEuQzU6RJ — Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2019

Au stade Morumbi de Sao Paulo, face à une sélection japonaise rajeunie pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo 2020, Vargas, qui joue en club avec les Tigres au Mexique, a inscrit le deuxième but de son équipe à la 54e et a clôturé la marque d’un splendide lob à la 83e.

Sanchez n’avait plus inscrit le moindre but depuis janvier

Le défenseur Erick Pulgar avait ouvert le score de la tête sur corner à la 41e et Alexis Sanchez avait marqué le troisième but à la 82e.

[🎞️RESUME] 🏆🌎 #CopaAmerica

🇯🇵🇨🇱 Le Chili débute fort face au Japon ! 🔥🔥

⚽️ Pulgar, Vargas et Sanchez buteurs 💥

▶️ https://t.co/NRCtgZUSKL#JAPCHI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 18, 2019

Meilleur buteur de l’histoire de la Roja avec 42 réalisations, Sanchez, qui a connu de gros pépins physiques cette saison avec Manchester United, n’avait plus inscrit le moindre but depuis janvier. Alors que toutes les équipes ont à présent disputé leur premier match, Vargas et le Brésilien Philippe Coutinho sont les co-meilleurs buteurs de la compétition, avec un doublé chacun.