Diego Maradona — Ulises Ruiz / AFP

C’est peu dire que Diego Maradona n’a pas goûté la prestation argentine, lors du premier match de cette Copa America 2019. L’Albiceleste a été battue 2-0 par la Colombie dans la nuit de vendredi à samedi et un Messi transparent a déçu les siens. On attendait donc plus que la sortie de Maradona pour que le week-end soit parfait (non, pas du tout). Et l’ancienne légende du pays n’a pas déçu.

El audio de Maradona después del debut de Argentina: "La camiseta la sentís, la con... de tu madre"

A través de un mensaje de audio, el Diego analizó el arranque del equipo de Scaloni en la Copa América, aseguró que "hasta Tonga nos puede ganar" .



¿Coincidís con el Diego? pic.twitter.com/0sy3kee3oS — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2019

Le Paraguay pour calmer Diego ?

TyC a publié un message de moins d’une minute enregistré par Diego sur WhatsApp, et dans lequel il se lâche complètement : « Le Conga [les Tonga, NDLR] peut nous battre. Il y a un prestige que l’on a construit. […] C’est quoi le maillot ? Le maillot, tu le sens, la putain de ta mère… »

« A la différence d’autres fois, cette critique de Maradona ne nous semble pas constructive », juge Olé. C’est un petit euphémisme. L’Argentine aura l’occasion de se rattraper contre le Paraguay dans la nuit de mercredi à jeudi. Et peut-être que cela suffira à calmer la colère de Diego.