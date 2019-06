Rudi Garcia a souvent laissé Luiz Gustavo sur le banc, cette saison. — Giampiero Sposito / SIPA

De nombreux supporters de l'OM espèrent que Luiz Gustavo va rester au mercato d'été, malgré de lucratives propositions en Chine.

Son agent reste silencieux, ce qui n'annonce pas forcément une bonne nouvelle pour les supporters de Marseille.

Cinq mots postés sur Twitter. Un emoji bleu, un emoji blanc. Voilà qui suffit pour susciter une avalanche de réactions. Quand Luiz Gustavo souhaite « une bonne semaine à tous » ses followers, c’est tout de suite la folie. Plus de 230 réponses, dont pas mal de « reste à Marseille Luiz » et quelques déclarations d’amour enflammées. Et des centaines de messages pour disséquer ces quelques mots : « S’il tweete en Français en plein milieu de ses vacances, c’est qu’il reste ! »

Bonne semaine à tous ⚪️🔵 — LuiZGustavO19M (@Lgustavo_19) June 3, 2019

Luiz Gustavo tweete… Son agent, lui, se tait. L’influent Roger Wittman n’a pas répondu à nos questions. « Ce silence des agents n’est pas vraiment bon signe, souffle un bon connaisseur du mercato marseillais. Ils auraient tout intérêt à parler si la tendance était qu’il reste à l’OM… » C’est ce dont rêvent de nombreux supporters de l’OM. A commencer par les South Winners, qui ont longuement entonné leur tube « Luiz Gustavo, de Marseille à Janeiro », lors du dernier match de l’OM au Vélodrome.

Une offre mirifique d’un club chinois

Mais le long salut du Brésilien, face à ce virage Sud qui l’adule, ressemblait fortement à un adieu. Il a profité de la clameur pendant de longues minutes, après OM-Montpellier. Sa dernière conférence de presse, quelques semaines plus tôt, avait aussi des allures de testament footballistique à Marseille : « J’adore les supporters, le club, je suis très content ici. Mais j’ai eu l’opportunité de partir. C’était l’opportunité de ma vie, pour laquelle j’ai travaillé toute ma vie. »

Gustavo est resté longtemps sur la pelouse hier soir après le match avec un long tour d'honneur et un arrêt devant les winners.

j'ai peur j'ai comme l'impression qu'il a fait ses adieux au peuple bleu et blanc 😭😭 serieux ça va me briser le cœur part pas reste frero @Lgustavo_19 pic.twitter.com/Ulz2e4ST3P — ➐ ™ (@Constantinho__) May 25, 2019

Il évoquait une mirobolante offre venue d’un club chinois, offre repoussée par l’OM en janvier. Selon les bruits qui courent à Marseille, elle serait toujours sur la table. Mais la décision n’a pas été prise, sachant que l’OM veut se débarrasser de Kevin Strootman, un joueur au profil très proche de celui de Luiz Gustavo.

La Vieille Garde lance #LuizFica

« C’est plutôt bon signe, ils ne peuvent pas partir tous les deux. On a besoin d’un patron au milieu », espère Lily, qui fait partie des nombreux fans de l’OM qui rêvent de voir rester le Brésilien une saison de plus. Les membres de la Vieille Garde du Commando Ultra sont particulièrement investis sur ce sujet.

On a remis @Lgustavo_19 cette écharpe pour lui dire "Obrigado!", on a encore besoin de toi à l'#OM. #LuizFica 🔵⚪️🇧🇷 cc @CeceTheKing pic.twitter.com/ZqKnaO7UqY — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) May 25, 2019

Ils ont lancé le mouvement #LuizFica (Luiz reste en portugais) et ont offert une écharpe au milieu de terrain. « On lui a fait passer un message. C’est que s’il y en a bien un qui doit rester, selon nous, dans l’effectif actuel, c’est lui. Il se détache nettement », explique un membre du groupe. Il développe :

On pense même que l’équipe peut se construire autour de lui. Il a le statut d’un capitaine : l’expérience, la mentalité et il porte les valeurs qu’on aime à l’OM. Il est à la fois humble, combattant et il a le talent ! Ce n’est pas un joueur que l’on pourra remplacer facilement… »

La question va se poser encore de longues semaines. L’analyse du compte Twitter de Gustavo ne permet pas de tirer des conclusions solides, pas plus que celle des comptes Instagram où il s’affiche en vacances à Dubaï, en train de caresser un ours ou en costume traditionnel dans une mosquée. Ah si, petit indice… Il est avec Maxime Lopez. Combien de tweets pour analyser ça ?