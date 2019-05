Coucou, toi. — Dmitri Lovetsky/AP/SIPA

C’est ce qui s’appelle un bel appel du pied. «Marseille est évidemment un club qui pourrait m’intéresser » : cette réponse, ce vendredi, d' André Villas-Boas ne laisse aucune ambiguïté sur son intérêt pour l'OM​. Il l’a affirmé en interview en marge d’un sommet réunissant des entraîneurs à Bilbao, en Espagne.

Cette courte déclaration nous permet d’apprendre qu’il n’y a pour l’instant pas de discussions entre l’ancien coach du Zénith Saint-Pétersbourg et l’OM : « S’ils me contactent, on se rencontrera », indique Villas-Boas, qui ne tarit pas d’éloges sur l’OM :

« J’ai déjà été en contact avec eux en 2013. C’est un des plus grands clubs d’Europe, avec beaucoup de prestige, un club champion d’Europe, aussi ! L’OM est bien géré par Andoni Zubizaretta, que je connais bien. »

L’Angleterre ? « It’s a no ! »

André Villas-Boas, qui a entraîné Tottenham et Chelsea, ne se voit pas revenir en Angleterre : « Je l’ai toujours dit, c’est non ! J’aime évoluer dans un championnat avec une philosophie différente. En Angleterre, tout est chaotique ! Mais je pourrais me laisser tenter par une expérience en France ! »