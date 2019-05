Antoine Griezmann a marqué après la naissance d'Amaro — SIPA

Encore un départ de taille pour l’entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Simeone. « El Cholo » a déclaré vendredi n’avoir « que des paroles de remerciements » pour Antoine Griezmann, en partance du club « colchonero », ajoutant « ne pas juger » le choix du Français de vouloir relever de nouveaux défis après cinq années à Madrid.

« Je suis très reconnaissant envers le joueur pour ces cinq saisons. Je n’ai que des paroles de remerciements envers lui pour le niveau qui a été le sien avec nous », a dit Simeone en conférence de presse à la veille du dernier match de la saison de l’Atlético, samedi contre Levante en Liga.

« En tant que personne, je l’aime énormément, j’ai une belle relation avec sa famille. J’ai appris dans la vie à ne pas juger les décisions d’autrui (…). Quand quelqu’un donne tout, comme nous l’avons fait avec Antoine, on peut être tranquille. Sportivement, il est inutile de parler du joueur qu’est Antoine. Il est arrivé ici, et maintenant, il fait un pas vers une nouvelle destination. Nous avons tous contribué à le faire grandir. C’étaient cinq années merveilleuses et c’est l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de ce club. Je le remercie et je ne le juge pas », a ajouté le technicien argentin.

De nombreux départs déjà programmés

Après cinq ans et 256 matchs (133 buts) sous le maillot « rojiblanco », Griezmann (28 ans) a annoncé mardi son départ de l'Atlético afin de relever « d'autres défis », peut-être au FC Barcelone qui pourrait selon la presse activer sa clause libératoire, ramenée à 120 millions d’euros le 1er juillet.

En attendant, il lui reste une dernière rencontre à vivre avec l’Atlético samedi sur le terrain de Levante, un match sans autre enjeu que celui d’offrir une belle sortie aux nombreux joueurs qui s’apprêtent à quitter le club : outre Griezmann, le capitaine Diego Godin, les latéraux Juanfran et Filipe Luis et Lucas Hernandez.