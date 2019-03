Le Rennais Mbaye Niang face aux défenseurs bordelais. — Nicolas Tucat / AFP

Du coeur, du coeur et toujours du coeur ! Trois jours après la fin de son épopée en Ligue Europa, le Stade Rennais s'est encore arraché dimanche en Gironde pour ramener un bon point de Bordeaux (1-1).

Non, non, la saison des Bretons n'est pas terminée : « C'était exactement le message que l'on voulait envoyer à tout le monde. Donc, ce point nous va bien. Je pense en plus qu'il est mérité », savourait Julien Stephan, l'entraîneur rennais. Même si c'était loin d'être le meilleur match de son équipe cette saison à l'image de la passivite de ses défenseurs sur le but bordelais de Kamano (1-0, 58e), celle-ci « ne lâche rien et finalement, ce but à la dernière minute symbolise l'état d'esprit de mes joueurs et surtout, les récompense. »

Une trêve international qui tombe à pic

Celui qui symbolise à merveille cela en ce moment, c'est M'baye Niang. L'attaquant breton n'a pas vu beaucoup le ballon au Matmut Atlantique face aux défenseurs girondins mais il a fini par trouver la faille pour égaliser à la 92e minute après un cafouillage dans la surface (1-1). « Il ne fallait surtout pas perdre pour montrer qu'on est encore bien là. Ce point pourrait compter au final », rappelle le buteur. Pour Clément Grenier, c'est surtout « la marque des grandes équipes de réagir même après une très grande désillusion cette semaine. »

Si cette victoire fait du bien au niveau psychologique, elle permet aussi aux Rennais « de continuer à faire tourner le compteur » comme le souligne justement Julien Stephan. Ce lundi matin, ses joueurs pointent à cinq points de l'Europe. « Il faut qu'on s'accroche à tout prix si on veut revivre les mêmes moments la saison prochaine », insiste Clément Grenier. Pour ça, il faudra encore remettre le bleu de chauffe dans deux semaines avec la réception de Lyon. Mais d'ici là, les Bretons vont bien avoir le droit à quelques jours de repos. Et comme ce match nul, ils seront bien mérités !