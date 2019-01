Double buteur ce mardi, Franck Julienne (à droite) a envoyé Lyon Duchère en 8es de finale face à Anthony Vacheron et Andrézieux. — Philippe Masseguin/ASF Andrézieux Bouthon

Un club lyonnais allant s’imposer (1-2) chez un voisin de la Loire après avoir été mené (1-0) et bousculé durant toute la première période, ça vous dit quelque chose ? Rassurez-vous, on ne vous fait pas le coup de publier un compte-rendu d'ASSE-OL deux jours après. L’aventure de ce mercredi soir appartient à Lyon Duchère (National), qualifié en costaud pour les 8es de finale de la Coupe de France grâce à son succès à Andrézieux (N2), à 13 km de Saint-Etienne (1-2). « Les deux scores et la physionomie des matchs se ressemblent mais ce n’est pas un vrai derby », nuance aussitôt le président duchérois Mohamed Tria.

Bon, on aurait pu abandonner notre angle initial là-dessus, mais on a quand même voulu avoir le ressenti de deux purs Lyonnais, les milieux de terrain Sofiane Atik et Matthieu Ezikian. « On est un peu la deuxième équipe de Lyon et Andrézieux est un peu la deuxième équipe de Sainté, présente ce dernier, capitaine du club. Donc ça fait un mini-derby. Pour un 16e de finale de Coupe avec deux équipes non professionnelles, on savait qu’il y aurait beaucoup d’engagement. Et avec l’atmosphère de derby dans le stade, ça en a sans doute rajouté un peu. »

Tombeurs de Nîmes en 32es de finale, les Duchérois ont bien fêté leur qualification pour les 8es, ce mardi dans le vestiaire d'Andrézieux. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Moussa Dembélé m’a fait vibrer dimanche »

Soufiane Atik va un peu plus loin : « Il y avait carrément une ambiance de derby dans le public. Quand ça criait un peu plus dans les tribunes, on sentait même que l’arbitre sifflait plus facilement. » Et en première période, les héros des 32es de finale, tombeurs de l’OM dans le Chaudron (2-0) ont survolé leurs voisins, avec le but de Lenny Leonil (1-0, 15e) puis une énorme balle de break pour Souleiman Djabour avant la pause. « Quand ils ont marqué les premiers, j’ai annoncé qu’on allait leur ''faire une OL'', sourit Karim Mokeddem, le coach lyonnais. Mais nous avons été moins bons dans le suspense, ce qui me va bien quand même. »

Tombeur de l'OM au tour précédent, Andrézieux (N2) s'incline devant Lyon-Duchère (1-2) en 16e de finale #CoupedeFrance pic.twitter.com/kjR33guSm7 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 22, 2019

Sofiane Atik n’a pas manqué également de faire le parallèle entre ces deux derbys disputés à deux jours d’intervalle. « Moussa Dembélé m’a fait vibrer dimanche, s’emballe le milieu de 32 ans. Dans un coin de notre tête, on s’est dit qu’on allait enfoncer le clou. Et à la fin de notre match, on a commencé à penser à la physionomie d’ASSE-OL. Ce n’était pas fait exprès mais c’est un petit clin d’œil. »

Le souvenir d’un obscur 8e tour de Coupe à Istres

Et des clins d’œil, cet attachant club visant l’accession en Ligue 2 (5e du National actuellement) n’en manque pas. A peine revenus aux vestiaires, les joueurs y sont allés de leur chant « Olélé olala, mais qu’est-ce qui s’est passé, on les a chicotés ». Puis après avoir célébré le double buteur du soir Franck Julienne (49e, 63e), ils ont posé pour la photo. Mais pas n’importe comment, Karim Mokeddem les a tous installés exactement à la même place… qu’après une obscure victoire (1-2) au 8e tour de l’épreuve à Istres, contre le FC Côte Bleue (N3).

« On a joué 15 minutes là-bas à 9 contre 11 en mode Fort Alamo, dans un climat hostile, explique-t-il. Et on est passé comme des hommes. Aujourd’hui aussi, on avait face à nous une équipe de niveau inférieur. J’ai indiqué au groupe qu’on savait jouer au foot mais qu’il faudrait peut-être d’autres vertus que le football ce soir. » D’où la symbolique de cette photo souvenir orchestrée par un entraîneur pensant à montrer à son président, en sortie de vestiaire, les prévisions météo à Pau qui pourraient entraîner un report du match de National samedi.

« Je n’ai pas apprécié la façon dont nos supporters ont été traités »

Karim Mokeddem n’a pas utilisé le levier derby dans la préparation de son choc de Coupe de France mais il a montré à ses joueurs « comment nos 180 supporters étaient parqués ». A savoir non pas dans les 3.000 places assises en tribunes de l’Envol Stadium mais à côté, debout et donc sous la neige dès la demi-heure de jeu.

« Je n’ai pas apprécié la façon dont nos supporters ont été traités, insiste le coach duchérois. En bonne intelligence, on aurait pu leur dégager de la place dans une des tribunes. Même des chiens, on ne les parque pas comme ça. Ce n’est pas une belle image pour le football. » Une véritable polémique de derby, non ?

Les 180 supporters de Lyon Duchère n'ont pas eu accès à une tribune de l'Envol Stadium d'Andrézieux. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Tomber contre Villefranche, ça serait emmerdant »

Dans le camp d’en face, forcément abattu, cette rivalité régionale n’était pas non plus un détail. « C’est sûr, c’est toujours spécial, ça reste un match Loire contre Rhône, confirme le latéral droit Anthony Vacheron, natif de Saint-Etienne et passé par le centre de formation de l’ASSE. Il y a plus d’impacts dès le début de match. J’ai d’ailleurs pris un carton jaune d’emblée pour ''excès d’engagement'' selon l’arbitre. Pour ceux ici du vivier stéphanois, c’est dommage car c’est comme ça, on rentre dedans. »

Bravo à @FCVB_officiel et @LyonDuchereAS pour leurs qualifications en 8eme de finale de la @coupedefrance 👏👏👏 — Cris Oficial (@ZagueiroCris) January 22, 2019

Mais c’est bien le nom de l’AS Lyon Duchère qui va entrer dans les boules pour le tirage au sort des quarts mercredi. « On rêve tous de la même chose si les gros passent, se projette Karim Mokeddem, mon voisin lyonnais ou le PSG. » Son président Mohamed Tria affiche une crainte : « Il ne faudrait pas qu’on tombe contre Villefranche (National), ça serait emmerdant ». Un derby entre deux équipes du Rhône s’affrontant déjà en championnat, ça a tout de suite moins de gueule.