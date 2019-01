Un an et des brouettes que les Stéphanois attendent ce moment. Laver l'affront de ce 5-0 de l'automne 2017, la déroute totale devant un public médusé, avant que Nabil fekioor ne brandisse son maillot devant le virage et provoque à son corps défendant un envahissement de terrain plein de rage et d'amerturme des supporters des Verts. Le panorama a changé pour els retrouvailles dans le Chaudron. Porté par les 12 buts de Khazri, Saint-Etienne est intouchable à la maison où personne ne l'a encore battu cette saison, tandis que les Lyonnais sont parfois brillants mais souvent désespérantes. Cela dit, ils optent souvent pour la première solution les soirs de grandes affiches.