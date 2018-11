Girondins de Bordeaux: Communication, message aux joueurs, Hugo Varela… Joe DaGrosa pose déjà sa patte sur le club

FOOTBALL Le nouveau propriétaire est venu se présenter aux joueurs et aux salariés avec son équipe…

Joe DaGrosa, tout sourire, au château du Haillan. — Nicolas Tucat / AFP

Joe DaGrosa a fait ses premiers pas au château du Haillan.

Le président du fonds d'investissement GACP, tout sourire, a échangé avec tous les membres du club lors de réunions.

Pour la première fois, son collaborateur, Hugo Varela, était à ses côtés.

« Il paraît que ça porte chance », Alain Yacine, le conseiller spécial de Joe DaGrosa, préfère rire des trombes d’eau qui lui tombent sur la tête au moment de rejoindre le château du Haillan, ce mercredi matin. Ce temps annonce en effet peut-être un mariage heureux entre les Girondins de Bordeaux et ses nouveaux propriétaires, les fonds d’investissement américains, GACP et King Street.

En tout cas malgré la pluie, tout le monde avait un grand sourire au club au moment d’accueillir le nouveau boss du club après pourtant des mois de vives tensions autour du rachat des Girondins. Mais bon, pour l’instant les grandes manœuvres n’ont pas encore commencé. Ce mercredi, Joe DaGrosa est simplement venu à la rencontre de l’équipe professionnelle puis des salariés pour se présenter, lui-même mais aussi toute son équipe.

Le nouveau propriétaire s’est tout d’abord rendu dans le vestiaire pour saluer Ricardo et ses joueurs. Selon ses déclarations, il leur a rappelé que Bordeaux était un grand club avec une histoire avant de leur parler de l’avenir : « Je suis content de notre place aujourd’hui mais l’objectif, c’est de faire mieux. C’est leur défi ! » Un message pas anodin pour celui qui à quelques ambitions.

Hugo Varela, la petite surprise du jour

L’Américain a ensuite rejoint une des salles du château du Haillan pour s’adresser, cette fois-ci, à la soixantaine de salariés présents. Avant un échange de questions-réponses avec eux, il a présenté son entourage :

- David Neithardt, son associé au sein de GACP

- Alain Yacine, son conseiller spécial

- John Racca, un de ses proches qui « gère de nombreux dossiers »

- Hugo Varela, son « collaborateur »

- Caroline Thiebaut, sa chargée de communication

🔴⚽️ Le nouveau propriétaire du club présente son équipe dont un certain Hugo Varela (de face sur la photo les mains croisées) : « son collaborateur ». Au moins @Joe_DaGrosa est transparent sur ce point. #Girondins #Bordeaux #FCGB pic.twitter.com/tWDBsQo5tS — Clement Carpentier (@clementcarpet) November 7, 2018

Et oui, Hugo Varela était bien présent à la grande surprise générale de certains. En effet, si le nom de cet agent est souvent revenu depuis quelques mois et a alimenté les fantasmes, il n’avait jamais fait d’apparition publique aux côtes de Joe DaGrosa. Le propriétaire américain a donc décidé de jouer la transparence sur ce dossier et confirme d’une certaine manière que Hugo Varela est son bras droit avec le probable futur directeur sportif, Eduardo Macia.