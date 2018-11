OL-Hoffenheim: Vous avez retrouvé Belfodil, mais savez-vous ce que sont devenus dix autres ex-espoirs formés à Lyon?

FOOTBALL Profitez du match retour de Ligue des champions entre l’OL et Hoffenheim, ce mercredi (21 heures), pour viser un 10/10 au redoutable quiz de « 20 Minutes » sur ces espoirs formés à Lyon et perdus de vue (comme Belfodil)…

Ishak Belfodil, ici le 2 octobre contre Manchester City (1-2), va retrouver ce mercredi son club formateur de l'OL. — Michael Probst/AP/SIPA

Quand on est supporter d’un club qui a formé pas moins de 45 joueurs évoluant actuellement dans une première division européenne (dont 35 dans les 5 plus grands championnats), on est régulièrement surpris de retrouver une vieille connaissance. Les fans de l’OL ont notamment vécu cette expérience il y a deux semaines, lors du précédent match de Ligue des champions à Hoffenheim (3-3), en soufflant à chaque grosse occase non convertie par Ishak Belfodil (9 clubs en 8 saisons).

VIDEO. Hoffenheim-OL: «Il était parfois dur à coacher»… Pourquoi Ishak Belfodil a déjà enchaîné neuf clubs à 26 ans https://t.co/OhHapLvpXM pic.twitter.com/ApGaj2WDz2 — 20 Minutes (@20Minutes) October 23, 2018

Alors que l’OL retrouve ce mercredi (21 heures) à Décines l’attaquant algérien, formé à Lyon de 2008 à 2012, 20 Minutes s’est mis en tête de vous défier dans un quiz ex-futures pépites offensives ayant éclos ailleurs en mode « Perdu de recherche » (vous avez la réf ?). Rassurez-vous, on évitera de vous sous-estimer en vous rappelant qu’Anthony Martial est l’un des hommes en forme de Manchester United. Allez bonne chance, m’sieurs dames.