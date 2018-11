Monaco: «Le groupe est touché mentalement», Thierry Henry broie du noir après l'élimination de la Ligue des champions

FOOTBALL Le cas de l'AS Monaco est de plus en plus préoccupant...

Thierry Henry connaît des débuts difficiles avec Monaco. — VALERY HACHE / AFP

Corrigé par Bruges à la maison (4-0) et éliminé de la Ligue des champions à deux matchs de la fin des poules, c’est un doux euphémisme de dire que l' AS Monaco est dans le dur cette saison. Et les propos de Thierry Henry après cette nouvelle désillusion ne risque pas de rassurer grand monde sur le Rocher.

« On fait des erreurs sur chaque but, on se punit nous-mêmes alors que l’entame était bonne, regrette Titi. Malheureusement, à chaque fois qu’un truc ne va pas dans notre sens, on baisse les bras. C’est mon inquiétude. On prend trois buts en 12 minutes, cela a été un coup de massue. On n’est déjà pas très bien, on cherche à se rassurer, et cela a mis encore plus de doutes. »

AS Monaco: Dmitri Rybolovlev, le propriétaire russe, perquisitionné et placé en garde à vue https://t.co/hR52gBUxev via @20minutesSport pic.twitter.com/u2vVlgbNLC — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 6, 2018

Cap sur le maintien désormais

Alors que les Monégasques vont vite devoir rebondir, où bondir tout court d’ailleurs, pour sauver leur peau en Ligue 1, la suite du discours de coach Henry a de quoi préoccuper : « Le groupe est touché mentalement […] Il faut essayer de retrouver le droit chemin. On va maintenant se focaliser sur le championnat, mais tant que tu ne te rassures pas, ça sera difficile. Il faut aider les joueurs, même si eux aussi doivent revenir à un meilleur niveau. »