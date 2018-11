Pour commencer, une statistique toujours plus effarante au fur et à mesure que les semaines passent. Monaco n’a plus gagné un seul match depuis l’ouverture de la saison à Nantes début août. C’est dire le gouffre dans lequel a plongé la confiance du groupe monégasque, gouffre dont le pauvre Thierry Henry n’a pas encore aperçu le fond. Son arrivée à la place de Jardim n’a pas entraîné le choc psychologique escompté, c’est peu de le dire, mais le champion du monde 98 a une toute petite occasion de sauver les meubles avec la réception de Bruges. Une victoire pourrait en effet suffire à envisager la Ligue Europa pour 2019, avec le temps nécessaire pour redessiner l’effectif et récupérer les blessés. Ils sont encore plus d’une dizaine pour le match du jour…