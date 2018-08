Djibril Button: A 37 ans, Cissé s'engage avec Vicenza, en D3 italienne

Djibril Cissé lors des journées de l'arbitrage, le 21 septembre 2015 au Stade Jean-Bouin. — HARSIN ISABELLE/SIPA

Pour un retraité, il ne chôme pas l’ami Djibril. Après avoir annoncé, il y a trois ans déjà, qu’il tirait sa révérence du football professionnel, Djibril Cissé n’a pas remis longtemps avant de chausser les crampons. La saison dernière, c’est du côté d’Yverdon-Sport, en troisième division suisse, que l’ancien international tricolore est allé prêter main-forte.

Incroyable mais vrai : Djibril Cissé a signe à l’AC Vicenza 1902 ! Le club a été créé par deux Français (Christian Payan e Brice Desjardins) et n’est toujours pas inscrit dans une division. pic.twitter.com/5MmyEpHW3r — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2018

Et le challenge lui a visiblement plu puisqu’il a décidé aujourd’hui de s’engager avec un autre club de D3, mais en Italie cette fois, à Vicenza. Un club mis en faillite que deux Français (Brice Desjardins, Christian Payan) tentent de remettre sur pied. Petit problème pour le moment, le projet de relance du club serait en concurrence avec d’autres repreneurs potentiels et ne serait donc pas encore inscrit en Série C.