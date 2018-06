«Créer un débat Didier-Zizou, ce n'est pas sérieux», le président de la FFF botte salement en touche

Zinedine Zidane listens to the questions of journalists during a press conference in Madrid, Spain, Thursday, May 31, 2018. Zidane quit as Real Madrid coach on Thursday, less than a week after leading the team to its third straight Champions League title, saying the club needed a change in command. — BORJA B. HORJAS/AP/SIPA

«Le problème ne se pose pas actuellement», a botté en touche le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, interrogé samedi sur une éventuelle nomination future de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France.

«Si Didier Deschamps s'en va dans dix ans, on verra», a déclaré le patron de la FFF lors d'une conférence de presse en marge de l'assemblée générale de l'instance à Strasbourg. «Il faut toujours des circonstances, on ne devient pas entraîneur comme ça. Le problème ne se pose pas actuellement. L'option Didier Deschamps est réelle jusqu'à 2020 et au-delà».

«Zidane peut demain signer à la Juve, je n'en sais rien. On a tous été surpris (par son départ du Real jeudi, ndlr), moi aussi, je n'étais pas dans la confidence. Mais si vous voulez créer un débat Didier-Zizou, ce n'est pas sérieux. On démarre une Coupe du monde, Didier je l'ai fait signer au moins jusqu'à 2020 et heureusement. Il vaut mieux qu'il soit pleinement sécurisé», a-t-il ajouté

«Zizou, c'est franchement exceptionnel ce qu'il a fait au Real, a également expliqué Le Graët. Il a décidé d'arrêter, peut-être a-t-il senti que la pression était forte, il ressent peut-être la nécessité d'un peu de repos. Cela arrive souvent aux grands quand ils ont une telle pression. Le Real ce n'est pas rien, il faut toujours gagner. C'est un énorme entraîneur qui n'aura aucun soucis pour son avenir.»