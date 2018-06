France-Italie: C'est cadeau... On vous aide à prendre position dans l'inévitable débat Paul Pogba

Paul Pogboude. — C. Paris / AP / SIPA

Trop nonchalant, rarement tranchant : Paul Pogba a été sifflé par le public niçois, ce vendredi, lors de la victoire des Bleus face à l'Italie (3-1).

Sera-t-il titulaire à la Coupe du monde ? La question se pose sérieusement, surtout que Tolisso signe des performances exceptionnelles.

20 Minutes vous aide à vous trancher ce débat crucial.

A l’Allianz Riviera (Nice),

La nuit est bien avancée. Depuis longtemps, déjà, les Bleus s’ambiancent en boîte ou discutent au calme avec leurs proches - ils ont quartier libre, ce week-end. Dans la salle de presse, les journalistes télé enchaînent les duplex, en faux-direct, pour les matinales. « Ouiiii, c’est LA question, après ce match : Paul Pogba sera-t-il titulaire en Russie ? » Boum. La pog-lémique, si vous nous permettez une variante de cette vanne un peu usée.

#FRAITA

Le résumé de la victoire des Bleus face à l'Italie vous attend ICI ⤵️⤵️⤵️https://t.co/6RZ0qF1RVz — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 1, 2018

Nous sommes samedi matin. Vous vous réveillez l’œil collant. Vous avez vaguement suivi la victoire de la France face à l’Italie (3-1) en match amical. Vous ne savez pas trop définir le poste de milieu relayeur (« c’est comme un milieu défensif mais en un peu offensif non ? »). Bon. Vous voilà mal barré pour vous positionner dans cet indispensable débat national pré-Coupe du monde. Allez, on vous aide.

>> Anti-Pogba, vous voulez vous la jouer technicien (et vous sentez bien qu’il y a une hype Tolisso).

Le gros avantage de cet argumentaire, c’est que vous pouvez passer assez facilement pour un connaisseur. Le souci, c’est que c’est un peu mainstream, ce samedi matin, tant Tolisso a été brillant lors de ses deux dernières sorties avec les Bleus :

Tolisso, à chaque passe, il brise une ligne. 90 % de passes réussies hier ! Il est ultra-serein défensivement, aussi. Et il ne fait pas n’importe quoi devant : sa seule tentative frôle le poteau. Contrairement à Pogba, avec sa frappe lointaine complètement dévissée à la 75e…

>> Pro-Pogba, parce que vous avez peur que les Bleus soient déstabilisés

Cette fois, c’est la bonne. Vous avez mis 100 balles sur un pari combiné victoire des Bleus - Griezmann meilleur buteur de la compétition. Et vous avez très très peur des tentatives de déstabilisation de ces salauds de journalistes.

Dans ce cas, il vous suffit de reprendre les déclas des Bleus après ce France-Italie. Toutes les phrases sont authentiques :

Normalement, le public doit être derrière ses joueurs (Pavard). Il n’y avait aucune raison de siffler Paul ! Il fait des bonnes choses et des moins bonnes… Il le sait, il assume (Umtiti). Il faut admirer le joueur qu’on a : on a de la chance qu’il soit Français (Mbappé). On est tous sous le même maillot ! (Griezmann)

>> Anti-Pogba tendance footix, vous détestez ses coiffures et son boulard

Ah, vous étiez à l’Allianz Arena ce vendredi ? Disons-le, on a trouvé le public un peu footix, ce vendredi :

les olas à la con dès la 30e minute ;

les « et ils sont où les Italiens » juste avant qu’ils ne réduisent le score (bien vu, les gars) ;

des sifflets pour Paul Pogba à sa sortie (parce qu’il était nul) ;

des sifflets pour Florian Thauvin à son entrée (parce qu’il est Marseillais ?) ;

mais personne pour chanter quand la France galérait (un peu), en début de deuxième mi-temps.

Bon, ceci étant dit, il faut reconnaître que Pogba n’a pas été bon. Ça, c’est clair, net et précis. Et qu’il a une petite tendance à l’enflammade en interview. On va s’appuyer là-dessus, tiens, pour notre argumentaire :

Non mais de toute façon, il se la pète, Pogba. Tu as vu sa Pogsérie sur Canal + ? « J’ai été le meilleur jeune du Mondial-2014, j’espère être le meilleur joueur global de la Coupe du monde, ce serait top, qu’il disait. On va prendre les rênes de l’équipe de France, on va essayer d’être patron. » On va essayer d’avoir un peu moins le boulard, Paul, surtout ?

>> Pro-Pogba parce que c’est plus original et que vous êtes un hipster

Effectivement. Mais c’est comme une frappe aux 35 mètres. Ça se tente, mais ça peut mal finir si ce n’est pas maîtrisé. On essaye :

Mbappé a raison : on attend trop de Pogba, on veut qu’il marque alors que ce n’est pas son rôle. Quand il dribble, on dit qu’il en fait trop. Quand il est sobre, qu’il en fait pas assez. Mais Pogba, c’est un facteur X ! Un joueur qui, par sa vista, peut illuminer un match fermé. Ces critiques, ces sifflets, ça va le remotiver, comme lors de l’Euro 2016… Tu te souviens de sa tête contre l’Islande ? Et Giroud, d’ailleurs, c’était pareil. Avant l’Euro, tout le monde le chambrait. Tu sais combien de buts il a mis depuis ?

La petite question rhétorique à la fin, c’est fatal. A condition de connaître la réponse par coeur : 14. Soit un quart des buts des Bleus. Et si vous ne gagnez pas votre débat avec des infos aussi précises… On ne peut plus rien pour vous.

